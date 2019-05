Lodo Guenzi lascia X-Factor (per darsi al cinema)

Lodo Guenzi lascia X-Factor. Una decisione che era nell’aria da mesi ma che il leader de Lo Stato Sociale ha confermato ufficialmente soltanto adesso, con un post affidato al suo account Instagram. Guenzi, reduce dalla conduzione del Concerto del Primo Maggio con Ambra Angiolini, molla il talent show di Sky dopo una sola partecipazione (per altro da subentrato, al posto di Asia Argento) nel ruolo di giudice.

X-Factor – ha scritto il cantante – “ mi ha cambiato la vita in meglio. Mi ha insegnato a cavarmela da solo, mi ha dato l’opportunità di portare un linguaggio diverso, mi ha dato l’occasione di creare qualcosa che duri al di là dei due mesi di trasmissione. In questo senso cito con un certo orgoglio il tour sold out dei Bowland, evento molto raro in queste dimensioni per una band uscita da un talent. Mi ha dato tanto e lo rifarei. Ma... magari l’anno prossimo, o chissà ”.

Lodo Guenzi lascia X-Factor: il suo messaggio

Nel suo post su Instagram, Lodo Guenzi spiega perché ha deciso di abbandonare il programma: nel suo futuro c’è il cinema. “ Mi è stata proposta – rivela – una sfida matta almeno quanto lo è stata mesi fa quella di sedermi a quel tavolo direttamente per l’inizio dei live, come non è capitato mai a nessuno in nessuno nella storia di XF a livello internazionale. Girerò un film da protagonista proprio questo autunno, tra Italia ed est Europa. La regia è di Antonio Pisu, vincitore del premio Kineo migliore opera prima al Festival di Venezia 2017 con Nobili bugie, che vedeva tra gli attori anche Giancarlo Giannini, Claudia Cardinale, Ivano Marescotti e Paolo Rossi ”.

“ L’opera seconda – aggiunge – si chiamerà Dittatura Last Minute, prodotta per l’Italia da Rai Cinema e per l’estero da Dan Burlac, già vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. E proprio a Cannes è stato annunciato il film questo 22 maggio. Sono tutti molto carichi e io come al solito non so ancora se ne sono capace, ma questa è da sempre la sensazione più bella per me ”.