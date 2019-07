Loredana Bertè: "Non avere tatuaggi oggi è la vera trasgressione"

“ Sono fiera dell mie stranezze. Alcune mie intuizioni poi rivelatesi all’avanguardia non sono state capite, ma il tempo mi ha dato sempre ragione. D’altronde nella musica italiana sono un’anomalia. O meglio, nel mondo in generale ”. Parola di Loredana Bertè che sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera: dopo l’inverno passato a fare il giudice nel talent “Amici”, ora si gode un’estate al top grazie al singolo “Tequila e San Miguel”, scritto per lei da Calcutta e Tommaso Paradiso e prodotto da Takagi & Ketra.

“ Dedico questi risultati a chi ha creduto in me anche nei periodi bui, alla mia manager Francesca Losappio, ai fan e a me stessa, perché me lo merito. Questi risultati non ho nemmeno bisogno di sbatterli in faccia a nessuno: parlano da soli ”, ha dichiarato la Bertè al “Il Corriere della Sera”. La cantante in questi giorni è impegnata nel suo nuovo tour in cui, tappa dopo tappa, ha scoperto che l’affetto dei fan e della gente per lei è immutato come sempre, se non addirittura cresciuto contagiando le nuove generazioni che la vedono come una vera icona anche grazie al suo stravagante look, con i lunghi capelli azzurri, il trucco deciso e gli abiti di pelle da pura rockstar.