Loredana Lecciso e Al Bano: nessuna parola, solo immagini d’amore

“ Quando il colore è un optional …” con queste parole, seguite da un cuoricino, Loredana Lecciso ha postato una bellissima foto di lei e di Al Bano, presa in un momento di vita quotidiana. Non una foto in posa, semplicemente uno scatto, magari fatto da uno dei loro figli, che racconta nella sua semplicità tutto l’amore che esiste tra di loro.

Un amore che va al di là del gossip, delle chiacchiere fatte solo per farle, e mostra tutto l’affetto che da sempre c’è tra i due. Loredana, al contrario di altre persone, non parla molto della sua storia, nonostante sia stata richiesta e invitata spesso in molto trasmissioni, ma preferisce che a parlare siano le immagini.

I due che si conoscono e sono insieme da tanti anni hanno dato vita e cresciuto due figli bellissimi. Uno scatto, questo, che conferma l’armonia della coppia, nonostante spesso venga attaccata per colpa di intromissioni. Ma quello che conta sono i fatti e che lo sguardo tra Loredana e Al Bano sia davvero di grande amore, affetto e complicità, non c’è davvero dubbio.