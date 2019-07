Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip? Ci sta pensando ma ha una piccola paura

La conduzione di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip è ormai certa e sicuramente ci saranno grandi novità nel programma di Canale 5. In attesa del prossimo autunno, il direttore di Chi si diverte un po’ con il toto concorrenti. Tra i nomi dei papabili è apparso anche quello di Loredana Lecciso.

La ex compagna di Al Bano alla rivista Chi ha confessato di aver sempre rifiutato la proposta ma questa volta sta prendendo seriamente in considerazione questa eventualità. Il motivo? Sarebbe proprio il nuovo conduttore. “ L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale ”, ha detto Loredana Lecciso.

Ma c’è un piccolo problemino difficilmente trascurabile: la normalità va a braccetto con “quotidianità”. Mostrarsi così com’è a un pubblico ampio spaventa molto la showgirl. “ Non so se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna ”, ha dichiarato Loredana Lecciso.

Questa “divisa” sicuramente farebbe audience ma la ex compagna di Al Bano si sentirebbe dopo un po’ a disagio e l’esperienza sarebbe poco piacevole. Prima di confermare, Loredana Lecciso dovrà necessariamente superare questo tabù.