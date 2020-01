Loredana Lecciso replica a Romina Power: il caldo abbraccio ad Al Bano Carrisi

A L'anno che verrà, l'evento di Capodanno organizzato dalla Rai e condotto da Amadeus, non sono mancati momenti di dibattito. Ora, infatti, fa discutere una delle ospitate registratesi al Capodanno condotto dal nuovo direttore artistico di Sanremo. Parliamo dell'ospitata di Romina Power e Al Bano Carrisi. Nello specifico, la cantante originaria di Los Angeles sul palco del noto evento si è lasciata andare ad alcune esternazioni del tutto inaspettate, che hanno diviso l'opinione del web. Presentatasi al concerto tenutosi a Potenza in una mise leggera e dal colore giallo paglierino, la Power ha sfidato il freddo pungente con una sorta di dichiarazione d'amore per l'ex storico. "Quando canto vicino ad Albano, non ho mai freddo", h a detto parlando ad Amadeus, che poco prima le aveva chiesto come stesse. E, stando a quanto ora emerge in rete, Loredana Lecciso ha risposto alle ultime dichiarazioni della Power, condividendo un nuovo post su Instagram.

Ormai è risaputo che, da tempo, Loredana e Romina sono tra loro in conflitto, nonostante Al Bano abbia lanciato di recente alle due donne, rispettivamente l'ex compagna e l'ex moglie, un appello per suggellare la pace nella sua "famiglia allargata". Anche la stessa Lecciso, in una sua recente ospitata a Live: non è la D'Urso (format condotto da Barbara d'Urso su Canale 5), aveva fatto appello alla Power, invitandola a fare pace. Ma la diretta interessata sembra non aver accolto gli ultimi appelli. Nel corso delle sue vacanze natalizie, non a caso, Al Bano Carrisi si è diviso tra le sue ex storiche, trascorrendo il Natale con Loredana per poi dare il benvenuto al 2020 sul palco de L'anno che verrà e in compagnia di Romina.

Se la Power ha dichiarato di non sentire mai freddo quando canta con Al Bano, Loredana si è stretta in un caldo abbraccio al leone di Cellino San Marco. Così come emerge sul profilo Instagram della Lecciso, la stessa si è lasciata immortalare in una nuova foto nella sua casa di Cellino San Marco e in dolce compagnia con il cantante pugliese e l'ex gieffino Cristiano Malgioglio. E a corredo dell'ultimo post, la showgirl ha riportato una descrizione sibillina con tanto di cuori e hashtag, che sembra essere una frecciatina destinata a Romina: "#love #photo #homesweethome #lunch #relax #friends #feelgood #kiss", ovvero "#amore #foto #casadolcecasa #pranzo #rilassarsi #amici #starebene #bacio". Per l'ultima foto della Lecciso, non sono mancati commenti, tra cui si legge un messaggio che allude proprio alle due donne in conflitto: "Lory sei sempre stupenda, anche tu non hai mai freddo vicino ad Albano...".

L'anno che verrà in Basilicata con Romina Power