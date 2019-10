Lorella Boccia e Niccolò Presta derubati e minacciati con un coltello: "Uomini di m..."

Bruttissimo incidente per Lorella Boccia e Niccolò Presta che sono stati aggrediti e derubati da alcuni sconosciuti. La coppia ha denunciato il triste episodio avvenuto e, attraverso il suo profilo Instagram, la ballerina ha lanciato un messaggio pieno di rabbia a chi ha attaccato lei e il marito.

Divenuti marito e moglie da pochi mesi, la Boccia e Presta si sono trovati coinvolti in una situazione paradossale che hanno preferito, almeno per il momento, non chiarire dove sia avvenuta. Il messaggio di Lorella, infatti, è stato indirizzato prima di tutto agli uomini che, ahimè, rimarranno senza nome né volto, che li hanno aggrediti in maniera violenta, derubandoli e prendendoli in giro. Una situazione che, purtroppo, tende a verificarsi sempre più spesso tra le strade delle grandi o piccole città e che, questa volta, ha visto coinvolti due nomi noti dello spettacolo.

Mostrando le foto del suo viso e di quello del marito graffiati e provati, Lorella Boccia ha denunciato attraverso il suo profilo Instagram l’accaduto. “ Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VA.....ULO” – ha esordito la ballerina - . Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito ”. “ Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VA.....ULO – ha concluso la moglie di Presta - . Siete uomini di m...a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO! ”.

A loro, tanti messaggi di solidarietà da parte di amici e follower, che si sono chiesti in coro: “Ma che gente c’è in giro?!”.