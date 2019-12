Lorella Boccia, scollatura da capogiro

Classe 1991, Lorella Boccia è nata a Napoli e sin da piccola ha sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a ballare quando aveva 4 anni e, dopo il diploma, si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Il successo è arrivato grazie alla 12esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato tutti grazie a bellezza e bravura. Oggi, a distanza di qualche anno dal suo esordio in tv, la bellissima Lorella è tornata nella scuola di Amici, non come concorrente bensì per condurre i casting insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta. "Sono molto emozionata. Ogni volta occorre sempre dare qualcosa in più, altrimenti non ha senso tornare. Poi io so cosa significa sudare e piangere se qualcosa non va bene, mi sento una dei concorrenti. Infine, sono molto concentrata: voglio dimostrare al pubblico la mia crescita. Insomma, questo ruolo è motivo di grande orgoglio. E i tempi sono giusti" , così aveva commentato la grande notizia alla rivista Gente.

Tuttavia, Lorella Boccia è molto attiva e seguita anche sui social e, su Instagram, conta oltre 500 mila follower. Così, il suo ultimo post ha lasciato a bocca spalancata tutti, visto che è stato decisamente bollente. Uno scatto in bianco e nero a mezzo busto, con le sue mani immerse nei capelli. Ma a catturare tutte le attenzioni è una strepitosa scollatura che non lascia spazio all’immaginazione. Il suo décolleté si intravede in tutta la sua esplosività, mentre il suo fisico e le curve sono impeccabili. Una vera e propria visione mistica, che ha scatenato centinaia di reazioni dei suoi fedeli ammiratori. Ad accompagnare il post, la seguente didascalia: "Carica per il weekend! E voi? Pronti per fare l’albero di Natale!?" .

Con oltre 29mila like, il post è stato invaso da commenti di ammirazione. "Ora che ti ho visto sono prontissimo…" , "Posso inviarti un regalino per Natale?" , "Le palline ci sono già…" , "Meravigliosa! Una gemma rara" , "Stratosferica" , "Sei un incanto" , "Sei indescrivibilmente bellissima" , "Atomica" , "A me sei sempre piaciuta tanto! Fin dall’inizio di Amici, quando eri sui banchi!" , si legge nello spazio in fondo al post.

Non manca infine chi, con una certa invidia, vorrebbe averla al suo fianco. Sfortunatamente per loro, però, Lorella Boccia è innamoratissima di Niccolò Presta, uno dei manager e produttori più influenti della tv e figlio del celebre Lucio Presta, con il quale si è sposata il primo giugno 2019 a Roma.

