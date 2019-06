Lorella Boccia sposa il suo Niccolò Presta

Una cerimonia degna di un film hollywoodiano per Lorella Boccia e Niccolò Presta. La conduttrice, nata fra le schiere di "Amici", e l’influencer producer che gestisce una nota società di servizi per lo spettacolo, si sono uniti in matrimonio il primo giugno, a Roma nel tardo pomeriggio. Il loro "Sì" davanti l’altare della chiesa Gran Madre di Dio.

Un evento molto atteso sia per la coppia che per parenti e amici. Entrambi hanno convinto per gli abiti indossati e per il look scelto che ha fotografato alla perfezione il carattere della Boccia e di Presti. Al centro della cerimonia, seguita dalla wedding planner Eva Presutti, tante decorazioni floreali con la notevole presenza di rose bianche, fiore preferito della coppia e dal forte personale valore simbolico.

Il party blindatissimo si è svolto al castello di Tor Crescenza alle porte di Roma e a pochi chilometri dalla chiesa. Tanti gli invitati al ricevimento come: Antonella Clerici, Ezio Greggio, Paolo Bonolis, Flavio Briatore e altri ancora. Per la sposa, la sorella Anna e Lucio Presta, sono stati i testimoni; per lo sposo invece la scelta è finita su gli amici d’infanzia Andrea e Gianmarco. A mezzanotte è avvenuto il taglio della torta accompagnato dal brano ‘Io e Te’ del celebre Vasco Rossi con una cornice di fuochi d’artificio e cascate di luci che hanno illuminato il giardino del Castello e i due innamorati.

Lorella Boccia e Niccolò Presta ad oggi restano una coppia molto amata sia dal pubblico che dalla stampa. Solari e sempre disponibili, vengono apprezzati per la loro eleganza, educazione e semplicità. Con queste caratteristiche si sono ritagliati un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo.