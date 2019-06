Lorella Cuccarini: “Ai tempi di Buona Domenica ho perso un figlio”

Showgirl simbolo della televisione italiana e madre di quattro figli, Lorella Cuccarini è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, ma pochi conoscono un triste avvenimento del suo passato.

A raccontare quanto successo ai tempi della sua partecipazione a Buona Domenica è stata proprio la Cuccarini che, intervistata dal settimanale Nuovo, si è lasciata andare ad una sofferta rivelazione. “ Ai tempi di Buona Domenica, ero rimasta incinta. Doveva essere il mio primo figlio. Ma lo persi per un aborto spontaneo – ha spiegato la showgirl, svelando di aver pensato di lasciare il mondo dello spettacolo proprio in seguito a quel triste episodio - . Avevo paura che non sarei più potuta diventare madre. Così per un anno mi allontanai dalla televisione ”. Nonostante la decisione della Cuccarini, dopo un periodo di pausa dai riflettori, riuscì a tornare a lavorare come nel suo stile e, allo stesso tempo, coronò anche il suo sogno di diventare madre.