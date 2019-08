Lorella Cuccarini fa una dedica d'amore al marito: "Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati"

La conduttrice Lorella Cuccarini, in occasione del suo 28esimo anniversario di matrimonio, rivolge una dedica intrisa d'amore al marito di una vita, Silvio Testi. La ballerina e showgirl predilige il canale social per esplicitare il suo messaggio romantico al marito. Proprio nella data del 3 agosto l'istrionica conduttrice e il produttore televisivo Silvio Capitta, noto con lo pseudonimo SilvioTesti, sono convolati a nozze. Un lungo rapporto di coppia e familiare molto equilibrato, al cui interno domina sincero affetto e rispetto reciproco.

La Cuccarini sta vivendo una stagione molto florida sotto il profilo lavorativo. In questi giorni, è partita la sua nuova avventura come conduttrice alla guida del programma televisivo "Grand Tour" e in autunno intraprenderà un'altra importante esperienza televisiva, infatti, le è stato affidato lo storico format della Rai, "La vita in direttta".

Malgrado la conduttrice sia oberata di lavoro, non ha accantonato nè sorvolato di celebrare la ricorrenza del suo anniversario di nozze. lnfatti, nella sua scala dei valori fondamentali, la Cuccarini colloca al primo posto la famiglia, che per lei rappresenta il riferimento di vita, la roccia a cui ancorarsi. Pertanto, la showgirl ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale esterna il suo profondo amore e la fedele dedizione al marito. Nel messaggio la showgirl evidenza con tristezza la contingenza negatva che porta la coppia a rimanere, per la prima volta, distante in tale ricorrenza importante a causa di impegni reciproci di lavoro.

La tenera dedica della Cuccarini recita: " Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati: buon anniversario, amore. Questa foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro “tassello” importante, esprime tutto... Per sempre, insieme". Nel post, la ballerina e conduttrice, inserisce una foto in cui appare un felice quadro familiare. Lo scatto, difatti, immortala lei insieme al marito e a tre dei figli da essi concepiti.

Lorella Cuccarini è sposata con Silvio Capitti, dal 3 agosto 1991, dalla cui unione sono nati quattro figli: Sara la primogenita nata nel 1994, Giovanni concepito nel 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000. Naturalmente i messaggi augurali pervenuti in commento al post sono stati numerosi, tra i quali spiccano quelli di alcuni personaggi noti appartenenti al mondo dello spettacolo, colleghe della Cuccarini, come la Clerici e la Perego.