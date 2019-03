Lorena Bianchetti è diventata mamma, è nata Estelle

La nascita era prevista a breve e le attese non sono state smentite. La conduttrice Rai Lorena Bianchetti oggi ha dato alla luce la piccola Estelle. Il parto, avvenuto all'ospedale Gemelli di Roma, è andato bene e la piccola pesa 3650 kg, secondo quanto riportato sul profilo ufficiale della presentatrice. La Bianchetti è diventata mamma all’età di 45 anni, coronando un sogno inseguito da tempo (come lei stessa ha dichiarato in diverse interviste) con il marito Bernardo De Luca, l’uomo sposato nel 2015.

Su Twitter, Facebook e Instagram la popolare conduttrice televisiva ha pubblicato un dolce post di benvenuto a suo figlia, con tanto di foto del fiocco rosa appeso alla porta della camera dell’ospedale: “Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso kg 3650..mamma e papà sono emozionantissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!”. Migliaia i commenti di auguri, anche da parte di amiche e colleghe del mondo dello spettacolo come Matilde Brandi, Adriana Volpe e Paola Perego.

Nella sua ultima apparizione televisiva, avvenuta domenica 24 febbraio nello studio della trasmissione da lei condotta “A sua immagine”, la conduttrice aveva saluto pubblico e telespettatori con grande emozione, per prendersi un momento di pausa da dedicare alla maternità e alla sua piccola. “Grazie per i messaggi di affetto, solidarietà e incoraggiamento. Tornerò subito dopo la nascita della nostra bimba – ha dichiarato la presentatrice visibilmente commossa – io e mio marito siamo molto emozionati e spero di trasmettervi questa emozione”.

