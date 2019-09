Lorena Bianchetti: “Mio padre è morto tre giorni dopo il matrimonio”

La triste confessione di Lorena Bianchetti nel salotto di Storie Italiane, dove ha ricordato il papà scomparso tre giorni dopo il matrimonio con Bernardo De Luca.

Ai microfoni di Eleonora Daniele, la conduttrice Rai di 'A sua immagine' ha parlato con affetto della sua famiglia e del forte legame che ancora oggi la unisce al genitore venuto a mancare qualche anno fa. “ È mancato tre giorni dopo il matrimonio – ha rivelato lei, riuscendo a non commuoversi nonostante i ricordi siano ancora vivi in lei - . Sono felice che ci sia stato. È già stato un dono. I disegni del cielo sono buffi e bizzarri ”. " Dovevamo partire per il viaggio di nozze e quel giorno è volato in cielo – ha continuato a raccontare l’ospite di Storie Italiane - . Lo strappo per noi è stato fortissimo. Quando perdi un amore così grande non scompare mai il dolore, impari a conviverci. Una felicità piena è più difficile. Ma vive dentro di me ogni volta che ne ho bisogno ”.