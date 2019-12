Lory Del Santo: "Io incinta? Macché, ​il mio fidanzato si sta impigrendo"

"Niente sesso siamo inglesi" recita il titolo di una commedia degli anni '70, ma sembra che ad avere problemi sotto le lenzuola sia anche l'italianissima Lory Del Santo. Durante la sua recente ospitata a Radio1 Rai, infatti, lei stessa ha confessato di vivere un momento di pigrizia sessuale nel suo rapporto di coppia. Non certo per colpa sua. Lei che lo scorso marzo a "La Confessione" di Peter Gomez aveva candidamente ammesso di non trovare " che ci sia niente di sbagliato concedersi sessualmente per fare carriera, se effettivamente porta poi a qualcosa ", è invece al centro dei pettegolezzi per una presunta gravidanza.

Da mesi si rincorrono le voci che Lory Del Santo aspetti un figlio dal compagno Marco Cucolo. Per l'attrice e regista si tratterebbe del quarto figlio, ma in realtà non è come sembra. Lory Del Santo, stuzzicata sull'argomento da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha ironizzato sui pettegolezzi: " Io incinta? Macché, io ormai sono un'osservatrice, sono una che guarda e non giudica. Il mio fidanzato? Ormai ha quasi trent’anni, si sta impigrendo un po’... ". Tutta colpa del compagno se sotto le coperte i ritmi sono rallentati, lei che per anni è stata nell'immaginario di milioni di italiani e non solo, è costretta a fare la (a)spettatrice e non la protagonista.

In realtà il desiderio di maternità per la Del Santo c'è ed è forte. A confessarlo è stata lei stessa nel corso di un'intervista, rilasciata un paio di mesi fa, al settimanale "Nuovo". In quell'occasione l'attrice e regista ha mostrato il suo lato più vero e sensibile augurandosi di vivere di nuovo la gioia della maternità. Nessuna gravidanza naturale però, ma il forte desiderio di sentirsi ancora madre che la sta spingendo verso l'affidamento: " Non ho ancora avviato le pratiche perché devo capire bene come fare, però mi piacerebbe davvero occuparmi di una bambina ". Una volontà che è stata ribadita dall'attrice anche a Pomeriggio Cinque durante una puntata di fine ottobre. Sempre secondo "Nuovo", Lory Del Santo starebbe raccogliendo tutte le informazioni necessario per avviare una pratica di affido familiare di un minore.