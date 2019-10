La lotta contro la stampa britannica? Harry e Meghan Markle assumono un vero "squalo" come avvocato

"La storia non si deve ripetere". Queste sono le parole del principe Harry in difesa di sua moglie Meghan Markle, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. La lotta contro la stampa britannica continua senza esclusione di colpi e, dopo la denuncia ai danni del Mail on Sunday che ha pubblicato una corrispondenza privata fra Meghan e suo padre, si aggiunge anche una querela ai danni del Sun e del Mirror. Secondo il duca di Sussex i tabloid non avrebbero rispetto della privacy della sua famiglia, temendo soprattutto che il destino avverso di Lady D. si possa riversare su Meghan.

I duchi sono soli in questa battaglia, da quel che sembra sia Carlo che la Regina si sono tirati fuori, ma Harry non demorde. La lotta continua e molto presto si sposterà in tribunale e, per l’occasione, Meghan ed Harry hanno assunto un vero "squalo" come avvocato. Si sono rivolti allo studio Harbottle & Lewis, che a Londra è molto celebre dato che in passato ha già difeso i reali inglesi da scomode situazioni. E secondo le ultime discrezioni sarebbe Keith Schilling l’avvocato che difenderà la coppia in tribunale. E’ uno dei più temuti. Ha 60 anni e ha una grande conoscenza della materia, così duro e caparbio che è stato soprannominato il "rottweiler".

L’avvocato è celebre per aver difeso in passato Naomi Campbell, quando la modella denunciò il Mirror per una foto scattata fuori una clinica di riabilitazione, e ha difeso anche Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones per alcune foto del matrimonio trapelate su Hello! senza nessuna autorizzazione. Con questo curriculum di tutto rispetto, Meghan Markle e il Principe possono dormire sogni tranquilli.