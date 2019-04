The Loudest Voice, nel trailer la trasformazione di Russell Crowe

The Loudest Voice, serie tv con Russell Crowe, Naomi Watts e Sienna Miller, si mostra con il primo trailer.

La serie, come anticipato alcuni giorni fa, racconterà la vera storia di Roger Ailes, potente uomo dell’informazione statunitense, fondatore di Fox News e legato anche al mondo della politica. Roger Ailes nel 2016 si è dovuto dimettere a causa dello scandalo che lo ha travolto in seguito ad una serie di accuse di molestie sessuali. La principale accusatrice fu Gretchen Carlson, ex Miss America, nella serie interpretata da Naomi Watts.

Come si vede nel trailer, gli interpreti principali, Russell Crowe nei panni di Roger Ailes e Sienna Miller in quelli della moglie Beth, risultano irriconoscibili e molto somiglianti ai veri coniugi Ailes.

Non si parlerà solo dello scandalo che ha distrutto la carriera di Roger Ailes ma anche del potere dei media, della loro influenza sul pubblico e quindi sulla politica.

The Loudest Voice sarà una miniserie che andrà in onda dal prossimo 30 giugno su Showtime e sarà prodotta da quest’ultima e da Blumhouse. Alla sceneggiatura invece lo scrittore del libro da cui è tratta, Gabriel Sherman insieme a Tom McCarthy, già sceneggiatore di un altro grande racconto d’inchiesta: Il caso Spotlight.