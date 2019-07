Il figlio di Stèphanie di Monaco si è sposato

Dopo Charlotte Casiraghi anche Louis Ducruet, figlio di Stèphanie di Monaco e dell’ex guardia del corpo Daniel Ducruet, è convolato a giuste nozze lo scorso 27 luglio. La fortunata è la fidanzata storica ed ex compagna d’università Marie Hoa Chevallier. La cerimonia è stata organizzata secondo i canoni del lusso royal e dell’eleganza francese, come sottolinea il magazine Cosmopolitan. Prima è avvenuto il rito civile e privato a Palazzo Grimaldi, poi quello religioso nella Cattedrale di San Nicola, la stessa in cui il 19 aprile 1956 cominciò un’altra favola, quella tra il principe Ranieri III di Monaco e la diva di Hollywood Grace Kelly. Vanity Fair ricorda che da ben 63 anni una coppia non diceva sì in quella Cattedrale. Ducruet ha raccontato a Point De Vue, lo scorso novembre, di averla scelta per omaggiare il nonno e ha spiegato: “Lo ammiravo moltissimo, mi sento molto vicino a lui”.

La principessa Stèphanie è apparsa raggiante e visibilmente commossa, come racconta ancora Vanity Fair, mentre guardava il suo primogenito e quindicesimo in linea di successione al trono, fare la sua promessa nuziale. La sposa ha sfoggiato un abito di Rosa Clarà per la cerimonia e il party, ma ne ha indossati anche altri due durante i festeggiamenti, uno dei quali disegnato dalla cognata, la stilista Pauline Ducruet, laureata alla Parsons School of Design. Marie Chevallier ha lavorato come event manager nell’hotel Hermitage di Montecarlo e ora ricopre il ruolo di project manager per il Casinò. Come spiega sempre Vanity Fair, si è organizzata il matrimonio da sola e in proposito ha dichiarato: “Mi piace organizzare il mio matrimonio da sola, sono molto eccitata”. Louis Ducruet, invece, è un manager e dirige con il padre l’azienda di famiglia. Ha 26 anni e una vita mondana che lo porta sui red carpet di tutto il mondo e adora viaggiare. Non disdegna i social network e infatti ha un profilo Instagram molto seguito e ben curato.