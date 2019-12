Luca Argentero e Cristina Marino: "Io e te diventiamo tre"

Il dolce annuncio di Luca Argentero su Instagram ha spiazzato tutti: lui e la compagna Cristina Marino diventeranno presto genitori.

Dopo quattro anni di amore, l’attore di origini piemontesi, che è entrato a far parte del mondo dello spettacolo dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, e la fidanzata, hanno coronato un sogno che conservavano nel cassetto da tempo. Era stato proprio Argentero a dichiarare in una intervista per Vanity Fair che sarebbe stata proprio la Marino la donna con la quale avrebbe voluto condividere il resto della vita insieme. “ La vita è fatta per fare bei progetti. Ho sempre detto che affrontare il mondo in due è sempre meglio – aveva raccontato lui in tempi non sospetti - . Bisogna sapersi scegliere la giusta compagna di viaggio. Deve renderti migliore di quello che sei. Io ho la fortuna di avere una persona che mi migliora ”.

Ai tempi, però, Luca Argentero non aveva fatto alcun riferimento alla voglia di paternità, forse per scaramanzia. Ma aveva solamente parlato della possibilità di giurare amore eterno alla sua compagna. “ Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì – aveva ammesso in un’altra intervista - . Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene”. Ad oggi, però, sembra che l’attore e Cristina Marino abbiano deciso di dare la priorità a qualcos’altro .

Con una tenerissima foto in bianco e nero che li ritrae sul divano, sorridenti e complici, Argentero ha annunciato a tutti la felicità di diventare padre tra qualche mese. “ Io e te...diventiamo tre ”, ha scritto l’attore conquistandosi in pochissimo tempo migliaia di like e altrettanti messaggi di congratulazioni da parte di follower e di colleghi del mondo dello spettacolo. Non si sa ancora quando è previsto il parto della Marino né il sesso del nascituro, ma per entrambi si tratta del primo figlio e, come tale, porterà con sé una serie di emozioni e di ansie che, probabilmente, la coppia deciderà di condividere anche sui social.

Solitamente schivi nel raccontare la loro vita privata, Argentero e la Marino hanno, infatti, sorpreso tutti annunciando sui social la lieta novella e, per loro, c’è stata solo una pioggia di auguri.