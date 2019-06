Luca Bizzarri piange il Ponte Morandi: "Un pezzo di me se n’è andato"

Siamo abituati alle sue battute pungenti, alle risate al fianco di Paolo Kessisoglu ma non alle sue lacrime. Eppure il comico Luca Bizzarri oggi ha pianto le sue ultime lacrime assistendo alla demolizione programmata del Ponte Morandi, simbolo della sua città Genova. Un dolore condiviso con chi lo segue e affidato a un lungo post pubblicato su Instagram, dove Bizzarri confessa di aver pianto. " Ho detto non lo guardo. Che lo guardo a fare? - spiega Luca Bizzarri - Invece l’ho guardato, e appena è venuto giù ho cominciato a piangere. Piangere sui nostri morti, su chi è restato nella disperazione, piangere sulla nostra storia, sulla mia storia, su me e Smog che eravamo lì sopra poche ore prima, su un pezzo di me che se n’è andato, piangere a dirotto senza riuscire a fermarmi ".

Subito dopo la tragedia dello scorso 14 agosto 2018, Luca Bizzarri affidò il suo dolore e quello per le vittime e la città duramente colpita per il tragico evento sempre ai social. In quell'occasione si sfogò: " Senza parole, so già che nessuno pagherà ". ma si prodigò anche per aiutare nel limite delle sue possibilità i parenti delle vittime e sostenere la città.