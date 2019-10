Luca Onestini contro Elenoire Casalegno

Si accende lo scontro a distanza tra Elenoire Casalegno e Luca Onestini dopo le dichiarazioni della conduttrice durante la trasmissione “Vite da copertina” che conduce insieme a Giovanni Ciacci. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando la bionda Elenoire ha rivelato che Luca Onestini non avrebbe partecipato al Pechino Express perché non avrebbe voluto rinunciare ai guadagni derivanti dai social.

Non si è fatta attendere la replica dell'ex concorrente del Grande Fratello, che ha risposto a muso duro alle insinuazioni di Eleonoire Casalegno, che sembrava molto sicura delle sue affermazioni. Senza mai menzionarla, Luca Onestini ha utilizzato parole molto forti per difendersi: “ Dovete sapere, e chi mi conosce lo sa, me ne frego, non rispondo mai e non alimento polemiche. Io me ne frego. Faccio il superiore, a meno che non vengano da persone che rispetto e considero e quindi alle quali mi degno di rispondere. In questo caso non è così, però, rispondo perché quando uno si permette di andare in un mezzo di comunicazione e nello specifico in televisione e dire appunto delle ‘tonterias’ pubblicamente è giusto anche che venga sputtanata ”. Effettivamente, il compagno di Ivana Mrazova difficilmente crea polemiche sui social. È successo lo scorso anno quando il fratello ha partecipato al Grande Fratello 16 ma non si ricordano altre esternazioni forti da parte del ragazzo.