Luca Onestini no Pechino Express per colpa dei social

Luca Onestini avrebbe rifiutato la partecipazione a Pechino Express per una questione di soldi e social. È l'indiscrezione lanciata da Elenoire Casalegno nel corso dell'ultima puntata della sua trasmissione, Vite da Copertina, in onda su TV8. In realtà, i rumors sul forfait di Onestini e della sua fidanzata Ivana Mrazova al reality dedicato ai viaggi di Rai Due erano iniziati a circolare, due settimane fa, dal settimanale Chi. In quell'occasione, però, il rifiuto della coppia sembrava legato a una crisi tra loro. Oggi, invece, si scopre che l'ex tronista e la modella ceca avrebbero rifiutato l'ingaggio per non staccarsi dai social network dove entrambi lavorano.

" Luca ha detto di no a Pechino perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni ", avrebbe confermato la Casalegno, secondo quanto riportato da Gossipetv. Pechino Express, infatti, porta i protagonisti in giro per il mondo tra prove da superare, autostop e ricoveri dove passare la notte da cercare, il tutto senza cellulari. Un mese lontano da Instagram e simili. Impossibile, a quanto pare, per due che con i social ci lavorano. Luca Onestini e Ivana Mrazova, infatti, sono due tra gli influencer più in vista del web e sono molto ricercati da brand e partner per sponsorizzazioni ed eventi. Scollegarsi dalla realtà virtuale per oltre un mese non avrebbe, dunque, giovato alla loro visibilità. Neanche per andare in televisione.

Luca Onestini ha però smentito, a suo mondo, i pettegolezzi. Nelle scorse ore, lo speaker radiofonico si trovava in Spagna ospite della puntata settimanale del Grande Fratello, reality nel quale suo fratello Gianmarco è concorrente. Dai camerini, in un video pubblicato nelle sue storie, ha scherzato con la sua truccatrice parlando di "put******", "caz****" e "min******". Un gergo decisamente colorito per mettere a tacere i rumors trapelati.