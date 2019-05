Luca Onestini presto papà? Lui non smentisce la gravidanza di Ivana

Nel giorno della festa della mamma, Luca Onestini ha pubblicato un tenero post in cui lasciava intendere che la fidanzata, Ivana Mrazova, potesse essere incinta.

E’ stato l’hashtag usato dall’ex tronista di Uomini e Donne, “future mum”, a far pensare che la compagna, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, potesse essere incinta. La notizia ha fatto il giro del web, i due non hanno smentito né confermato, ma Onestini - nei giorni seguenti - si è trovato costretto a dare una risposta precisa su quanto intuito dai fan durante la sua ospitata a Mattino Cinque di oggi, 16 maggio.

Interrogato da Federica Panicucci, però, Luca ha continuato a rimanere vago e la stessa conduttrice gli ha lasciato il beneficio del dubbio, capendo bene che se la gravidanza ci potrebbe essere e Ivana potrebbe essere ai primi mesi. I due, quindi, avrebbero qualche remora ad annunciarlo pubblicamente.

“ Io ho fatto gli auguri alle mamme di oggi e alle mamme di domani ”, ha spiegato Luca Onestini, sollevando i dubbi anche degli ospiti presenti negli studi Mediaset. Le risposte elusive del giovane, infatti, non hanno convinto e la Panicucci ha lasciato intendere di essere a conoscenza di qualcosa che non può essere ancora “spifferato ai quattro venti”. Certo è che l’amore tra Luca e Ivana procede a gonfie vele: i due, infatti, hanno dichiarato più volte di essere innamoratissimi e di voler, un giorno, mettere su famiglia insieme. La casa del Gf VIP è stata, per loro, una sorta di Cupido e, usciti dalla Porta Rossa, i due, che si dichiaravano solo amici, non sono riusciti a contenere il sentimento nato sotto i riflettori di Canale 5.