Lucas Peracchi hot: "Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento"

La storia tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger procede a gonfie vele e alcune dichiarazioni riguardo la loro vita privata hanno infiammato il salotto di Pomeriggio Cinque.

La coppia, che è stata al centro delle polemiche per le accuse che Eva Henger ha rivolto a Lucas, riguardanti alcuni suoi presunti atteggiamenti violenti nei confronti della figlia, pare abbia brillantemente superato quel periodo burrascoso e abbia deciso di guardare avanti. I rapporti incrinati di Mercedesz con la madre, anzi, pare abbiano rafforzato ancora di più il legame con Peracchi che, ad oggi, sembra essere la persona più importante nella vita della giovane Henger.

Se in passato la loro relazione è stata costellata da alti e bassi che i due ragazzi hanno reso pubblici sui social con tanto di litigate, offese reciproche e riappacificazioni, ora pare che i due abbiano trovato il giusto equilibrio di coppia e Lucas stia riuscendo a domare brillantemente la sua gelosia per Mercedesz.

Nelle ultime settimane, però, ha fatto molto chiacchierare una dichiarazione dell’ex tronista – oggi personal trainer – riguardo la vita sessuale con la giovane Mercedesz, e Barbara d’Urso ha deciso di ospitare entrambi nel suo salotto pomeridiano di Canale 5 per capire se quelle esternazioni fossero frutto della fantasia dei giornalisti o meno.

Un po’ imbarazzata, la figlia di Eva Henger si è chiesta da dove uscisse la frase “io e Mercedesz lo facciamo fino allo sfinimento”, e Lucas non ha avuto remore nello spiegare che è stato proprio lui a dirlo durante una intervista. È stato durante un incontro con il settimanale Novella 2000 che Peracchi ha confessato la sue grandi doti di amatore. “ Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo – aveva detto lui - . Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo ”.