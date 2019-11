Mercedesz e Eva Henger fanno pace, ma le scuse a Lucas Peracchi non arrivano

La lite tra Mercedez ed Eva Henger continua nell’ascensore di Live! dove la ex attrice a luci rosse ha avuto modo di ritrovare anche il genero, accusato precedentemente di essere stato violento con la figlia.

Le pesanti accuse della Henger hanno creato estrema tensione in famiglia e l’incontro a Live! doveva servire per ristabilire la pace. In realtà, l’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente perché Eva non ha ritrattato le dichiarazioni nei confronti di Lucas Peracchi, né si è voluta scusare con lui. Certa di dover affrontare faccia a faccia solo il fidanzato della figlia, Eva si è mostrata sorpresa nel vedere arrivare nell’ascensore la figlia Mercedesz. La giovane, infatti, ha chiesto di poter intervenire prima di assistere al chiarimento tra la madre e Lucas. Alla fine, però, non si è detta felice di quanto accaduto.

“ Ti prego, dimmi perché? – ha chiesto Mercedesz alla madre - . Mamma, per favore: io voglio finirla qui con un abbraccio, è vero che abbiamo litigato ma lui non mi mena ”. L’invito della ragazza, però, non è stato accolto da Eva, che ha ribadito la sua versione dei fatti pur dimostrandosi più conciliante nei confronti dei due ragazzi. “ Io lo so che forse non è giusto quello che ho fatto, ma me l'hai detto tu che ti ha dato un ceffone in faccia – ha ribadito la Henger - . Memi io ti capisco perfettamente, l'importante è che tu stia bene ”.

Lucas Peracchi, quindi, è intervenuto nel confronto tra madre e figlia ribadendo le sue ragioni e chiarendo di non aver voluto denunciare Eva per rispetto verso la fidanzata. “ Non ti ho denunciato perché io sono contento che avete fatto pace, voglio una famiglia e spero tu possa essere la nonna dei nostri figli – le ha fatto sapere il personal trainer - . Faccio un passo indietro, mi spiace che hai fatto questo nei miei confronti, non me lo meritavo, avrò tanti difetti ma non puoi dire che ho picchiato le donne ”.