Lucia Bosé si dichiara tradita da Dominguin e Mara Venier reagisce: "Gli avrei dato una pizza in faccia"

La nuova puntata di Domenica in, il talk show condotto da Mara Venier e trasmesso su Rai 1, ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Lucia Bosé.

In apertura della sua ospitata tv, la Bosé è stata accolta dagli applausi scroscianti del pubblico, per via dei quali l'attrice di fama internazionale non è riuscita a trattenere la commozione. Considerata un'icona di bellezza senza tempo, alla stregua di Gina Lollobrigida e Sophia Loren, la Bosé ha concesso un'intervista esclusiva alla "zia d'Italia" Venier, in cui si è raccontata a ruota libera, non risparmiandosi sul conto dell'amore più grande della sua vita. Nata a Milano, la Bosé venne eletta Miss Italia nel lontano 1947, un concorso che segnò l'inizio della sua carriera di attrice per il grande schermo. E, apparsa in tutto il fascino di señora del cinema, l'intramontabile Lucia ha dichiarato ai telespettatori di essere stata tradita dal torero Luis Dominguin, l'uomo con cui ha avuto 3 figli, tra i quali il cantautore Miguel Bosé.

La reazione di Mara Venier alla confessione di Lucia Bosé

"Si faceva tutte le put*ane“, confida nella nuova puntata di Domenica in la stella del cinema italiano, Lucia Bosé, parlando a Mara Venier del marito con il quale convolò a nozze nel 1955. L'attrice si separò dal torero Luis Dominguin nel 1967, proprio a causa dell'infedeltà di lui: "Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio". Nonostante la condotta costantemente infedele di Luis, l'artista poi dichiara che a suo tempo non era gelosa del torero né delle sue amanti:"Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, dentro l’armadio, sotto al letto e mi diceva che 'doveva farsele'". Parole quest'ultime che scatenano la reazione immediata della Venier, la quale ribatte alla sua ospite facendole sapere che al suo posto avrebbe mollato "una pizza in faccia al torero", da donna intransigente quale è.

Nonostante la sua turbolenta love-story ormai archiviata, la Bosé oggi non rinnegherebbe nulla del suo passato, soprattutto l'amore provato per Luis:"L’ho amato, mi ha dato tutto. Non si può amare di più. Chi non ha la corna?”.

Segui già la pagina di gossip de Il Giornale?