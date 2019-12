Lucia Javorcekova sensuale su Instagram: follower in visibilio

Lucia Javorcekova è la modella slovacca che si è fatta conoscere al pubblico maschile e non solo con il famoso tormentone #escile. La 29enne nata a Bratislava, infatti, nel 2015 postò una sua foto con il lato A in evidenza e da quel momento in poi fu ribattezzata "Mozzarellona". Le sue misure di Lucia sono da capogiro: 93-60-90, è alta 1metro 72 centimetri di altezza e pesa 60 chilogrammi e sta facendo letteralmente impazzire i suoi follower su Instagram dove vanta oltre 1,3 milioni di follower.

Lucia è sposata dal 2014 con un certo Pavol Jarveck e la coppia ha anche una bambina. La carriera della Javorcekova inizia nel 2007, all'età di 17 anni, quando una volta finiti gli studi inizia e posare come modella per alcuni marchi famosi legati al mondo della lingerie. La sexy modella slovacca si è fatta conoscere attraverso un canale Youtube con diversi tutorial molto seguiti dal pubblico femminile inerenti al make-up.

La Javorcekova si è trasferita in Svizzera a 22 anni, nel 2012, dove ha continuato la sua professione da modella e dove ha posato per alcune foto artistiche per un magazine prevalentemente maschile "Techia Report". La sua popolarità attualmente è in continua crescita anche se il meglio l'ha dato dal 2007 al 2013 dove le sue sfilate e le sue comparsate l'hanno portata ad essere una delle modelle slovacche più famose del momento.

Lucia ha tanti hobbies: musica, arte, moda ed è anche una grande appassionata di sport. In Italia, però, tutti si ricordano di lei per il tormentone del 2015 dove partecipa al gioco social #escile, che rese famosa anche la bomba esplosiva, la sexy tifosa del Napoli e opinionista tv Marika Fruscio. La modella slovacca cedette ai complimenti dei tanti utenti su Facebook e postò una sua foto dove si intravedeva un capezzolo, con il famoso social network che decise di bloccarle l'account gettando nello sgomento tantissimi suoi fan.

L'account fu sbloccato qualche giorno dopo con Le Iene che decisero di recarsi a Bratislava per intervistarla con le due iene Corti e Onnis che le chiesero in maniera insistente di accontentare i suoi tanti seguaci che avevano fortemente creduto all'hastag "escile". Alla fine Lucia, per gioco, cedette mostrando in diretta tv il suo lato A: "Spero che tutti possano apprezzare, per me è come essere ad un concorso". Ora la bella Lucia continua a spopolare su Instagram con i suoi scatti sensuali ma con il suo seno rigorosamente coperto dal suo reggiseno.



