Luciana Littizzetto dalla Carrà: "Sono mamma anche grazie a Maria De Filippi"

Luciana Littizzetto è stata la protagonista dell'ultima puntata di "A raccontare comincia tu", il programma di interviste di Raffaella Carrà. La popolare comica di "Che tempo che fa" si è raccontata a 360°, dal lavoro alla vita privata, dalle gag ironiche alla storia dei suoi due figli, Jordan e Vanessa, avuti in affido nel 2006.

Luciana Littizzetto è tornata indietro nel tempo, a tredici anni fa, quando ottenne in affidamento i due fratelli di origine macedone, Jordan e Vanessa, che oggi hanno rispettivamente 22 anni e 24 anni. La Littizzetto ha raccontato a Raffaella Carrà di come sia nata l'idea di prendere in affido un bambino, non potendolo adottare, e come poi ne siano arrivati due: " Tutto è nato grazie a un discorso che feci con Maria De Filippi in una situazione tipo questa, assolutamente confidenziale, a casa sua con una spremuta in mano. Lei mi raccontò la sua storia e quella di Gabriele, inizialmente in affido anche lui. Così sono tornata a casa con questa idea! ".