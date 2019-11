Luciana Littizzetto evacuata da casa, per via di una fuga di gas: "Bene, ma non benissimo!"

La comica e co-conduttrice di Che tempo che fa insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, è tornata al centro dell'attenzione mediatica. E non è solo per via della sua ultima intervista concessa a Raffaella Carrà, per il format A raccontare comincia tu, dove si è dichiarata molto grata alla conduttrice Mediaset Maria De Filippi. Nelle ultime ore, la comica è tornata a far parlare di sé rivelando ai suoi follower di aver vissuto un momento difficile e all'insegna dell'alta tensione. Nello specifico, la Littizzetto ha fatto sapere agli utenti su Instagram di essersi vista costretta ad evacuare dalla casa in cui attualmente risiede. Un'esperienza sicuramente spiacevole per il volto di Rai 2, che ha voluto immortalare alcune immagini dell'evacuazione dal suo palazzo, causata da un'improvvisa fuga di gas.

Nel suo videofilmato rivelatore, condiviso con i follower e non attraverso il suo account Instagram, la Littizzetto ha immortalato delle inquadrature dall'esterno della sua abitazione, nell'intento di documentare quanto è pericolosamente accaduto alcune ore fa, e ha rilasciato delle dichiarazioni in rete: “C’è stata una fuga di gas sotto casa mia. Hanno spaccato un tubo e adesso devono aggiustare, vedete... col piccone. (La Littizzetto inquadra con la videocamera dello smartphone i pompieri, accorsi sul posto in cui si è registrato l'incidente, ndr). Quindi ci hanno dovuto evacuare dalla casa". La comica non ha nascosto al web l'incidente domestico in questione e, nonostanto l'accaduto, è tornata a parlare ai suoi sostenitori con l'ironia di sempre. "Ed eccoci qua! -prosegue Luciana nel suo racconto cominciato su Instagram, per poi far sapere come sta-. Bene ma non benissimo!” . La confessione ha avuto un seguito in un secondo video, che la comica ha pubblicato tra le Instagram story subito dopo il primo filmato. "Adesso posso entrare a casa?" , domanda quindi la Littizzetto ai vigili del fuoco, intervenuti sul sito in cui si è registrata la fuga di gas, nella mattinata di questo venerdì 15 novembre.

Luciana Littizzetto preoccupata per la fuga di gas: "Meno male che Raffa non c'è"

A corredo dell'ultimo videofilmato condiviso tra le sue storie su Instagram, la Littizzetto ha riportato a chiare lettere l'ironica scritta “Meno male che Raffa non c’è”, alludendo alla conduttrice di Rai 3, Raffaella Carrà. Luciana è reduce dall'intervista concessa proprio alla Carrà, registratasi tra le mura della sua casa evacuata poco fa, dove le due vip erano diventate protagoniste di un momento televisivo intimista. Nel suo ultimo intervento televisivo, infatti, la Littizzetto non aveva nascosto di essere riuscita ad instaurare un rapporto di stima ed amicizia profonda con la conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi, che ha convinto Luciana a prendere in adozione dei figli: “Con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Col lavoro non c’entra nulla”. All'iconica Raffaella, che l'ha scelta come sua ultima interlocutrice e aiuto-cuoca per il finale del noto format di Rai Tre, la Littizzetto ha palesato che da piccola sognava di diventare un'attrice, un desiderio per lei ormai sfumato e che, tuttavia, Luciana sentirebbe di aver realizzato comunque, attraverso l'espressione della sua vena comica in tv.

