Luciana Littizzetto operata d'urgenza dopo l'incidente in strada

Ha avuto conseguenze più serie del previsto il brutto incidente che ha visto protagonista Luciana Littizzetto. Nelle scorse ore la comica torinese aveva fatto sapere, attraverso un post Instagram, di esser stata vittima di un incidente. La donna è scivolata per strada, rompendosi rotula e polso destri. La pesante disavventura non è però finita con lo scatto pubblicato sui social. Le fratture riportare nella caduta hanno costretto Luciana Littizzetto al ricovero ospedaliero.

La Littizzetto nel giro di ventiquattrore si è dovuta sottoporre ad un'operazione chirurgica nell'ospedale cittadino. La 55enne torinese nel tardo pomeriggio di ieri aveva condiviso sul suo account Instagram la foto in cui si mostrava sul letto della sua casa con gamba destra e polso destro fasciati. " E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso ", aveva scritto nel post, suscitando la preoccupazione del popolo del web. A poche ore di distanza dalla notizia ufficializzata sul web, la comica è tornata su Instagram per dare aggiornamenti sugli sviluppi del suo brutto incidente. La Littizzetto si è mostrata nuovamente in un letto, ma questa volta di un ospedale. Nell'immagine pubblicata sulla bacheca del suo Instagram si vede la 55enne distesa in un letto operatorio, con tanto di cuffietta verde e schermo per il monitoraggio dei segni vitali. Nonostante la faccia visibilmente colpita, Luciana Littizzetto ha ironizzato sulla sua condizione: " Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie ".

Il post è stato immediatamente ricondiviso dall'account ufficiale del programma che conduce insieme a Fabio Fazio, "Che tempo che fa", e i commenti di affetto, soprattutto da personaggi del mondo dello spettacolo, non sono tardati. Quello appena trascorso non è certo un periodo positivo per lei che solo poche settimane fa era stata costretta ad abbandonare la sua abitazione per un'evacuazione precauzionale a causa di una fuga di gas. Oggi, a pochi giorni dal Capodanno, la nuova tegola, questa volta legata al suo stato di salute. Se molti credevano che sarebbe tornata presto in televisione, molti si dovranno ricredere. Il post operatorio, affrontato con ogni probabilità per tamponare le conseguenze delle fratture, non sarà così rapido per la Littizzetto che dovrà affrontare un periodo di riposo e riabilitazione.