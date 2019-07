Luciano De Crescenzo: il cordoglio sui social

La morte di Luciano De Crescenzo ha destato sui social network, come spesso accade in questi casi, un moto di cordoglio.

Su Twitter soprattutto, ma anche su Instagram, gente comune e vip hanno ricordato citazioni, immagini e opere dell’artista e filosofo partenopeo scomparso ieri. Naturalmente, è un colpo al cuore grande per i suoi conterranei: sono loro in particolare i protagonisti di questo cordoglio, quasi avessero perso un fratello, che appare in alcuni scatti in compagnia di altri celebri napoletani, come alcuni grandi quali Bud Spencer e Massimo Troisi.

Sono tanti gli utenti che hanno infatti saccheggiato il repertorio fotografico della storia del filosofo, spesso scatti in bianco e nero, alcuni video tratti soprattutto dal film “Così parlò Bellavista” e tante citazioni come “ Ma vi siete mai chiesti cos'è un caffè? Un caffè è una scusa per dire ad un amico che gli vuoi bene ”, oppure “ La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione e Televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali". Non mancano " Gli uomini sono angeli con un'ala sola. Possono volare solo abbracciati ” e la sempreverde “ Si è sempre meridionali di qualcuno ”. Ma gli utenti che celebrano De Crescenzo su Twitter non sono solo partenopei o meridionali, vengono da tutta Italia, a rimarcare l’affetto che c’è per il filosofo scomparso.

Tra le celebrità che continuano a esprimersi via social, il rapper Frankie Hi-Nrg ha pubblicato uno scatto dal loro fotografico di De Crescenzo “La Napoli di Bellavista". “ Giusto quarant’anni fa - scrive - il suo libro fotografico mi insegnava come coniugare immagine, ironia e messaggio. Grazie ancora ”. Gli fa eco il cantante e giudice di The Voice Gigi D’Alessio: “ Addio Maestro, la tua Napoli e l’Italia intera non ti dimenticheranno mai ”. Tra gli altri conterranei di De Crescenzo, spuntano i messaggi affranti del calciatore Fabio Cannavaro, dell’attore Salvatore Esposito che in “Gomorra” interpreta Denny Savastano, dell’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, dello scrittore Roberto Saviano.

Tra gli altri artisti che hanno espresso il loro cordoglio ci sono anche i cantanti Enrico Ruggeri ed Emma Marrone, mentre l’agenzia funebre Taffo ha affidato ai social una citazione del filosofo: “ Spesso fa più male la paura di morire che la morte ”.

Infine, il vignettista Natangelo ha realizzato uno sketch che vede De Crescenzo in paradiso, mentre chiede a san Pietro dove siano le cose di Napoli che ama: il Vesuvio, il golfo e le sfogliatelle. Appurato che in paradiso non c’è niente di tutto questo, il filosofo risponde: “ Sentite, abbiate pazienza: cambiategli nome a questo posto! Questo non è il paradiso: chest’è Milano! ”.

