Luciano De Crescenzo, il cordoglio vip sui social

Era morto da pochi minuti Luciano De Crescenzo quando i messaggi di cordoglio hanno iniziato a inondare i social. “ Siamo angeli con una sola ala: possiamo volare soltanto abbracciati. Addio Maestro ”, scrive Salvatore Esposito (il Genny Savastano di Gomorra) su Twitter accompagnando il suo post con una foto in bianco e nero dello scrittore e regista napoletano.

“ Senza di te, un pezzo di Napoli va via ”, sono le parole di Vincenzo Salemme per l’“ingegnere filosofo” di Così parlò Bellavista. “ La filosofia è per tutti. Non devono esistere ‘élite’ intellettuali. La cultura è patrimonio di ciascuno di noi. Luciano De Crescenzo lo ha saputo spiegare in modo sublime ”, si legge nel post di Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto.

A esprimere la propria tristezza per la morte di De Crescenzo anche molti politici.

Cinema, tv e politica ricordano Luciano De Crescenzo

“ Appena tornata dall’ultimo saluto ad Andrea Camilleri apprendo che se n’è andato un altro importante scrittore. Giorni tristi per la cultura ”, scrive su Twitter Laura Boldrini. “ Nessuno è stato in grado di fondere filosofia e vita quotidiana come ha fatto Luciano De Crescenzo. Il suo brillante spirito, squisitamente partenopeo, ha appassionato milioni di lettori in Italia e nel mondo. Il cielo di Napoli da oggi ha una stella in più. Ciao Luciano ”, si legge nel tweet della Vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

“ Luciano De Crescenzo è stato una delle figure più belle, più semplici, più rappresentative dell’umanità e della cultura meridionale. Il filosofo di Napoli, della nostra terra. Ha saputo interpretare al meglio il senso della storia che è dentro la gente del Sud. Infinitamente grati ”, è il post del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Più polemico Daniele Capezzone. “ Dispiaciutissimo per morte di Luciano De Crescenzo. Più aveva successo e più i sommi sacerdoti della ‘cultura ufficiale’ lo schifavano, derubricandolo a ‘divulgatore’. La verità è che si faceva capire, sapeva raccontare ed era spiritoso: tre cose che generano panico e invidia ”, scrive il giornalista ex parlamentare.

