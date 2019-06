Ludovica Pagani sexy cover girl per la rivista Maxim

Ludovica Pagani ha svelato cosa si celava dietro al progetto legato allo shooting fotografico sexy di cui è stata protagonista nelle scorse settimane. Gli scatti e i video rubati dal servizio fotografico, in cui si mostrava ricoperta dei colori della bandiera italiana grazie a un sensualissimo body painting, avevano fatto il giro del web, conquistando fan e follower. In quell'occasione, però, la bella inviata non volle svelare niente del progetto, annunciando però attraverso Instagram che presto le sue foto sarebbero state pubblicate. Questione di tempo. E così è stato.

Ludovica Pagani sarà la cover girl di una rivista patinata famosa, Maxim Italia, che ha voluto la bionda inviata come testimonial del calcio italiano in rosa. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport online pochi giorni fa aveva svelato: " Tra pochi giorni, sulla cover di una rivista, sarò io a rappresentare la Nazionale italiana femminile. Ne sono orgogliosa! ". Una passione quella per il calcio che la sta portando, nelle ultime settimane, a frequentare assiduamente gli stadi per assistere ai match dell'Under 21, impegnata e a seguire da casa la Nazionale Italiana femminile impegnata nei Campionati Mondiali. Quale sarà la rivista che le ha dedicato la copertina, però, sarà ufficializzato solo domani, ma sulla homepage del profilo Instagram di Maxim Italia campeggia già una foto gigante di Ludovica avvolta nella bandiera italiana.

Nelle ultime ore, la Pagani ha suscitato molto interesse sulla copertina riservatale dalla famosa rivista, lanciando quiz e contest sui suoi profili social e i follower sono letteralmente impazziti. Intanto continuano a diffondersi a macchia d'olio sul web le sue foto vestita solo dei colori dell'Italia, mentre le sue forme si possono ammirare nel nuovo video del cantante (e amico) Vito Shade nella sua ultima canzone "La hit dell'estate".