Ludovica Valli e la sua famiglia vengono insultati sui social, lei si sfoga: "Voi siete la vergogna"

Anche nei giorni di festa, i leoni da tastiera non si risparmiano critiche e attacchi gratuiti nei confronti dei personaggi del mondo dello spettacolo, ma questa volta Ludovica Valli ha voluto rispondere.

Tutto è iniziato dopo che la ex tronista di Uomini e Donne e sorella della bellissima Beatrice Valli ha condiviso su Instagram un video mentre è con la sua famiglia. Tutti sono riuniti per festeggiare il compleanno della sorella Eleonora, ma tra un commento e l'altro c'è stato chi ha esagerato come al solito.

Così Ludovica Valli ha deciso di rispondere una volta per tutte e, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un lungo sfogo. "Ho cancellato il post perché così tanta cattiveria verso il niente non l'ho mai letta - scrive Ludovica -. Oltretutto in un giorno così bello della mia vita. Verso me e la mia famiglia. A tutto c'è un limite, poi vi chiedete perché i personaggi pubblici non condividono più con voi momenti della loro vita. Il problema di tante persone non sono loro, ma siete voi. Voi che con la cattiveria fate stare male le persone, voi che con la cattiveria e il veleno che avete nel corpo fate ammalare le persone (...) La vera vergogna siete voi".

E ancora: "Voi chi siete per giudicare la vita delle persone tramite un social? Voi chi siete per giudicare i rapporti d'amore, d'amicizia, i rapporti della propria famiglia? Nel 2017 come si fa giudicare ancora tramite una foto? La vera vergogna siete voi. Non noi che ci siamo messe in gioco per seguire i nostri sogni. Ora non parlo solo di me, ma a nome di tanti come me che ogni giorno si sentono sputare cattiveria addosso gratuitamente, senza aver fatto niente a nessuno. Sempre messi in croce da persone che della nostra vita sanno poco e niente. La vera vergogna sono le persone come voi".

Poi Ludovica Valli conclude il suo duro sfogo: "Vivete la vita senza un minimo di tatto. Siete persone senza anima. Con ciò è giusto che i personaggi pubblici si costruiscano un personaggio perché è questo che volete voi. Mi dispaice ma io non sarò mai una persona del genere, andrebbe contro il mio essere, a costo di farmi odiare da tanti di voi. Continuerò a prendermi la vostra cattiveria e le vostre critiche, ma non sarò mai ciò che voi volete".