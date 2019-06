Ludovica Valli è hot, colpa della maglia troppo corta

In vista dell’estate, il profilo Instagram di Ludovica Valli si fa sempre più bollente. Complici le temperature in aumento, ma anche alcuni scatti fotografici davvero incredibili e, soprattutto, mozzafiato.

Non è difficile comprendere il motivo del suo gran seguito sui social – quasi 2 milioni di follower. Ludovica, infatti, è di una bellezza davvero disarmante e, dopo Canale 5, Instagram ne è l’ennesima conferma.

Così, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale compagna di Marco Fantini ha condiviso uno scatto davvero unico. Farà parte, senza alcun dubbio, di qualche servizio fotografico, eppure, ancora una volta, la Valli è strepitosa. Posa sdraiata per terra coperta soltanto da un mini slip e una maglietta, entrambi di color bianco. Fin qui niente di straordinario se non fosse che non solo la maglia è esageratemene corta, lasciando quindi la pancia allo scoperto, ma si nota chiaramente che Ludovica non indossa il reggiseno.

La foto, ovviamente, è stata un gran successone. Tuttavia, non tutti sono d’accordo e gli hater hanno commentato attaccandola con ogni pretesto: “Bruttine le tette finte, si vede da un kilometro che hai ricorso alla chirurgia estetica. Sembrano due palline appoggiate” , “Continui a dire di avere un corpo sano… Forse te ne vuoi convincere tu per prima ma, con tutta sincerità, io vedo solo tanta magrezza e un ossessione per lo sport” e “Dura la vita da influencer” .

