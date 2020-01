Luigi Berlusconi si sposa: il più piccolo dei figli di Silvio a nozze in estate

Il più piccolo dei figli di Silvio Berlusconi è pronto al sì. Luigi Berlusconi, nato nel 1988 dall'unione dell'ex premier con Veronica Lario, questa estate si sposerà con Federica Fumagalli da circa 9 anni.

Come nelle migliori favole, il settimanale Chi ha rivelato in esclusiva che la proposta di matrimonio è avvenuta nel giorno di Natale e di certo non si può dire che i due abbiano deciso di fare il grande passo in modo avventato. Luigi e Federica si conoscono fin da quando entrambi frequentavano i corsi della Facoltà di Economia all'Università Bocconi di Milano, uno degli atenei più prestigiosi del Paese. Della loro relazione si sa molto poco in realtà. Luigi Berlusconi è sempre stato molto attento alla sua privacy e non ha quasi mai dato modo ai paparazzi di fotografarlo, se non in rarissime occasioni. Non ha mai rilasciato interviste e ha sempre vissuto basso profilo, nel pieno rispetto dei valori che suo padre gli ha sempre insegnato.

La famiglia prima di tutto per l'ultimogenito del Cavaliere, che adesso ha deciso di crearsene una tutta sua con la donna che da 9 anni sta al suo fianco, condividendone l'amore per la riservatezza. Federica Fumagalli è lontana dal mondo dello spettacolo, è una professionista delle pubbliche relazioni che lavora nei migliori locali di Milano. Non ha mai utilizzato l'importante cognome del fidanzato, ormai quasi marito, e ha sempre lavorato facendo leva solo sulle sue forze. Nonostante i dettagli delle nozze non siano ancora stati stabiliti dalla coppia, è quasi certo che la cerimonia e il rinfresco saranno blindatissimi, vietati a fotografi e giornalisti. I due ragazzi stanno ancora definendo ogni aspetto di quello che potrebbe essere il matrimonio dell'anno in Italia, pertanto non è ancora nota la location della celebrazione.

Quel che il settimanale Chi è riuscito a scoprire è che Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli andranno a vivere in una splendida villa di proprietà di Silvio Berlusconi a Milano in via Rovani. L'immobile è stato spesso al centro delle cronache per aver ospitato meeting politici e sportivi di importanza rilevante. Attualmente, la villa è in ristrutturazione, probabilmente Luigi e Federica hanno deciso di apportare alcune modifiche all'immobile, adattandolo alle loro esigenze di giovani dinamici e, forse, nella prospettiva di un futuro ampliamento della famiglia. Al momento, nonostante le voci insistentemente girate qualche settimana fa, Federica Fumagalli non è incinta e gli unici piccoli che si preparano ad abitare nella residenza Berlusconi sono i due cuccioloni di Luigi, Uno e Arturo, due bellissimi pastori tedeschi.