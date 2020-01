Luigi Favoloso scomparso da Torre del Greco, avvistato su un treno per Milano

Luigi Mario Favoloso sta bene o, almeno, non è sparito nel nulla. Barbara d'Urso ha aperto la nuova stagione di Pomeriggio5 con la notizia della scomparsa dell'ex compagno di Nina Moric da Torre del Greco lo scorso 29 dicembre. Durante la puntata, alla redazione è arrivato uno scatto che ritrarrebbe il ragazzo su un treno.

Da quando ieri sera gli amici di Luigi Favoloso hanno pubblicato sui social l'appello della scomparsa di Luigi Favoloso, in tanti si sono preoccupati per la scomparsa del ragazzo dalla sua abitazione. Ai microfoni di Pomeriggio5, Loredana Fiorentino, madre di Favoloso, ha spiegato che suo figlio è arrivato a Torre del Greco prima di Natale per trascorrere le feste. Non era atteso a casa della madre, soprattutto con la quantità di bagagli che ha portato con sé da Milano. Era per lui un momento di forte crisi con Nina Moric dopo lunghi anni di fidanzamento e per questo motivo aveva scelto di rifugiarsi da sua madre.

Sono stati giorni malinconici per Luigi Mario Favoloso in Campania, la madre stamattina ha raccontato che lo scorso 26 dicembre i due hanno trascorso l'intera giornata in casa senza uscire, guardando la tv. Il ragazzo, durante i giorno trascorsi con la sua famiglia, aveva espresso il desiderio di restare qualche giorno da solo e tre giorni dopo, stando alle parole della madre, Luigi si sarebbe allontanato da casa senza carte di credito, senza bagagli e senza documenti. Con sé avrebbe portato solamente lo smartphone e il passaporto. La famiglia e gli amici hanno provato a chiamarlo già dallo scorso 30 dicembre ma il telefono di Favoloso è sempre risultato spento.

Durante la puntata di Pomeriggio5 in onda oggi, Barbara d'Urso ha mostrato il messaggio di un telespettatore che avrebbe visto Luigi Mario Favoloso quel 29 dicembre: " Ciao ho letto il post di Luigi che è scomparso. Io ero sul treno Napoli – Milano il 29 dicembre e c'era anche lui. Aveva i bagagli e il cellulare, non so i documenti. Comunque ti posso solo dire che è sceso a Milano Rogoredo con me. " Il telespettatore che ha inviato la segnalazione ha allegato anche un'immagine di un uomo sul treno con le sembianze di Luigi Mario Favoloso.

Con indosso un piumino argentato, con il quale difficilmente si può passare inosservati e un cappello in testa, il ragazzo ritratto nella foto sembra leggere o scrivere qualcosa sullo smarphone. Contattata in diretta dal giornalista Vito Paglia, in collegamento con Barbara d'Urso da Torre del Greco, la madre di Luigi Mario Favoloso ha confermato che suo figlio negli ultimi giorni indossava spesso una giacca argentata, probabilmente la stessa della foto.

Quindi, per il momento, l'ultima traccia lasciata da Luigi Mario Favoloso dopo quella che ai familiari è sembrata una “fuga” da Torre del Greco, è su un treno per Milano con discesa a Rogoredo, stazione situata nella periferia di Milano. Adesso ci si chiede come mai il ragazzo sia partito all'improvviso lasciando tutto a casa della madre e, soprattutto, perché sia sceso in una stazione decentrata. Resta comunque la preoccupazione dei familiari, che hanno perso le tracce del ragazzo il 29 dicembre, giorno in cui avrebbe spento il cellulare una volta giunto a Milano. Durante la stessa puntata, alla redazione di Pomeriggio5 è arrivata un'altra segnalazione di un avvistamento in centro a Milano, zona Brera, esattamente via Fatebenefratelli. Una segnalazione ancora da verificare ma che confermerebbe la presenza di Favoloso nella metropoli meneghina.