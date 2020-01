Scomparso Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric ​manca da casa da giorni: l'appello dei familiari

Luigi Favoloso è scomparso. A darne notizia per primo è stato il fotografo e amico, Alex Fiumara, sul suo profilo Facebook, lanciando un vero e proprio appello: " Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018 ". La notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del giorno dell'Epifania.

L'imprenditore e modello di Torre del Greco da tempo era scomparso dai social network. L'ultimo post pubblicato su Instagram risaliva alla fine dell'estate quando era tornato da una lunga vacanza a Zanzibar con la compagna Nina Moric. Da quel momento Luigi Favoloso non ha più condiviso contenuti con i suoi follower. Le voci parlavano di una crisi profonda nel rapporto con la modella, una serie di tira e molla che avrebbero portato alla rottura tra loro. Ma nessuno si aspettava un epilogo simile, soprattutto la madre del modello, Loredana Fiorentino.

La donna, preoccupata dalla lunga assenza di Favoloso - che mancherebbe da casa dal 29 dicembre scorso - si è così recata presso il commissariato di polizia di Torre del Greco a Napoli per denunciarne la scomparsa. L'ex fidanzato di Nina Moric è sparito nel nulla senza portare con sé documenti, effetti personali e neppure l'auto. Alex Fiumara, in accordo con la madre di Favoloso, Loredana Fiorentino ha così lanciato l'appello: " La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso ".