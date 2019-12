Luigi Mastroianni ha un flirt con Alessia Messina?

Si scatena il gossip riguardante il nuovo, presunto, flirt dell’ex tronista Luigi Mastroianni: si dice, infatti, che abbia iniziato una frequentazione segreta con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Messina.

Quest’ultima, scomparsa un po’ dal piccolo schermo, continua ad essere seguitissima sui social, soprattutto da coloro che si sono affezionati a lei sin dai tempi della sua storia con Amedeo Andreozzi. La Messina, infatti, è uno dei volti più noti del dating show di Canale 5: scelta dal tronista, iniziò con lui una storia fatta di alti e bassi che li portarono a diventare protagonisti di Temptation Island. Usciti dal programma innamoratissimi, Amedeo e Alessia si lasciarono poco dopo iniziando a vivere vite completamente differenti. Lui, infatti, si dedicò alla recitazione, mentre lei fece perdere per un po’ di tempo le tracce.

Oggi, il nome di Alessia Messina torna al centro del gossip per un presunto flirt con Luigi Mastroianni. L’ex tronista, che ha da poco concluso la sua storia con Irene Capuano, è stato più volte al centro delle polemiche per delle ipotetiche liaison lampo con delle ragazze sconosciute. Qualcuno è addirittura arrivato a pensare che Mastroianni abbia tradito la Capuano, ma queste voci sono state poi smentite dall’ex tronista. Nelle ultime ore, però, la blogger Deianira Marzano ha sganciato una nuova bomba su Luigi: voci a lei molto vicine, le avrebbero raccontato di un incontro tra lui e Alessia Messina in un hotel di Roma.