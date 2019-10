Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ha un flirt con l’ex tronista Mara Fasone?

Un nuovo gossip coinvolge due ex tronisti di Uomini e Donne: Luigi Mastroianni, che risulta essere ancora legato a Irene Capuano, e Mara Fasone.

I due ex protagonisti del trono classico di Canale 5 hanno condiviso un breve percorso insieme negli studi televisivi di Mediaset: Luigi e Mara, infatti, sedevano uno accanto all’altra durante le settimane nelle quali la Fasone cercò l’amore della sua vita davanti alle telecamere. Poi, lei decise di interrompere quella esperienza per gli eccessivi attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti che non credevano alla sua buona fede e iniziarono a ipotizzare che fosse ancora legata all’ex compagno.

Ad oggi, però, pare che le strade di Mastroianni e della Fasone si siano incrociate di nuovo. Secondo quanto raccontato e documentato dalla influencer Deianira Marzano su Instagram, i due ex tronisti si sarebbero ritrovati in un locale di Catania. “Come mai sei tornato dal Brasile e non sei andato dalla tua fidanzata?!”, ha domandato ironica la donna, che ha messo in discussione il fatto che l’ex tronista possa essere davvero ancora legato a Irene Capuano, la corteggiatrice scelta a conclusione del suo percorso a Uomini e Donne. Quest’ultima, dal canto suo, ha sbottato sui social scagliandosi contro coloro che la accusano di mentire sulla relazione con Luigi che, però, ha deciso di non replicare ai gossip sul suo conto. I fan, quindi, continueranno a rimanere nel dubbio: tra Mastroianni e la Fasone c’è davvero del tenero o si è trattato di un incontro del tutto casuale?