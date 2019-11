Luigi Mastroianni ha un nuovo amore? Beccato con Giulia Costa

Finisce nel mirino del gossip Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Irene Capuano, la ragazza che scelse come fidanzata al termine della sua esperienza sul trono di Canale 5.

Solo qualche settimana fa, Irene raccontava che la sua storia con Luigi si era conclusa a causa di una serie di incomprensioni, ma non aveva nascosto la speranza di poter recuperare i rapporti e tornare a sorridere accanto all’ex fidanzato. “ Eravamo molto innamorati ma non andavamo più d’accordo per alcune cose e alla fine siamo esplosi – aveva detto la Capuano - . La decisione è stata presa insieme e da allora non ci siamo più sentiti ”. Tuttavia, la sua speranza era quella di potersi riappacificare con Mastroianni che, a quanto pare però, pare abbia già riscoperto l’amore accanto ad un volto già conosciuto al pubblico di Uomini e Donne.

Secondo le ultime segnalazioni arrivate alla blogger Deianira Marzano e diffuse da quest’ultima via social, Luigi Mastroianni pare sia volato a Barcellona in compagnia di una misteriosa ragazza mora la cui identità corrisponderebbe a quella di Giulia Costa. I due sarebbero stati paparazzati insieme da chi li ha riconosciuti, ma fino ad oggi l’ex tronista ha sempre smentito ogni gossip sul suo conto o preferito non replicare alle accuse. Si dice, infatti, che la storia tra Luigi e Giulia andasse avanti sin dai tempi in cui lui era legato ad Irene e, dunque, il giovane potrebbe aver tradito la fidanzata con la Costa.

A smentire le dicerie del gossip è intervenuta via social Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed amica della presunta nuova fiamma di Mastroianni, ma nelle ultime ore Irene Capuano ha compiuto un gesto che testimonierebbe la maretta venutasi a creare tra i due ex dopo i rumors. Irene, infatti, ha deciso di non seguire più Luigi su Instagram compiendo un gesto che, secondo qualcuno, confermerebbe l’incrinarsi dei rapporti che, fino a poco tempo fa, sembravano pacifici nonostante la fine della relazione.