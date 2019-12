Luis Suarez e Sofia Balbi sposi un'altra volta (dieci anni dopo)

Luis Suarez, fuoriclasse del Barcellona, e la moglie Sofia Balbi si sono detti ancora una volta sì e l'hanno fatto in Uruguay. Alle nozze bis erano presenti diversi suoi compagni di squadra tra cui Lionel Messi e la moglie Antonella Roccuzzo, amica della consorte dell'ex attaccante di Liverpool e Ajax.

Una storia d'amore d'altri tempi

Il 32enne di Salto è insieme alla sua Sofia da ben 17 anni, era infatti il 2002 quando i due si conobbero e da allora non si sono più lasciati. Il calciatore uruguaiano ha snocciolato la sua dura infanzia e la sua storia d'amore con Sofia nella sua autobiografia "Oltrepassando la linea".

I Suarez erano una famiglia povera con Luis che aiutava il nonno a prendersi cura delle autovetture nei parcheggi per raccimolare qualche moneta. I suoi genitori si seperarono nel 1994 quando lui aveva solo 7 anni e lui si dovette rimboccare le mani per essere l'uomo di casa.

Se i Suarez erano una famiglia non abbiente, i Balbi erano invece una famiglia di borghesi con il padre di Sofia che lavorava in una banca della capitale Montevideo. Luis si è da subito innamorato di Sofia e percorreva ogni giorno 24 chilometri per andare da casa sua a quella della sua amata. La banca dove lavorava il papà di Sofia, però, fallisce e la famiglia si trasferisce dall'Uruguay Barcellona in cerca di fortuna ma nonostante questo l'amore tra i due resta indissolubile anche a 10.000 chilometri di distanza.

Da questo momento in poi Suarez fa una promessa a Sofia: diventare un grande calciatore per tornare da lei e due anni dopo quesat promessa il Groningen si accorge di lui che sta facendo cose egregie al Nacional e lo porta in Olanda e i chilometri di distanza diventano solo 1300. Firma con il Groningen e si compra subito un volo per Barcellona e mentre stava per tornare a Groninge le disse: "Ora ho i soldi per un altro biglietto“, chiedendole di andare con lui in Olanda con Sofia che disse sì.

I due si sono sposati per la prima volta nel 2009 e ora a distanza di dieci anni si sono detti ancora una volta di sì: una rarità nella vita in generale ma soprattutto per un calciatore così famoso e in vista come El Pistolero che ha invece avuto la fortuna di trovare l'amore della sua vita a cui oggi ha detto ancora una volta sì.



