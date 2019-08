Luke Perry, il figlio pubblica un video inedito della notte precedente l'ictus

La morte di Luke Perry continua ad essere una ferita aperta per il mondo dello spettacolo, che ancora non ha superato la scomparsa dell'iconico Dylan di Beverly Hills 90210.

Una ferita che in queste ore è stata riaperta quando il figlio dell'attore, Jack Perry, ha scelto di condividere delle scene inedite di suo padre risalenti al giorno precedente all'ictus che poi avrebbe spezzato per sempre la vita di Luke Perry. Jack Perry, conosciuto anche come Jungle Boy nel mondo del wrestling, ha condiviso sul suo profilo un video in cui lo si vede lottare contro Rich Swann qualche ora prima della chiamata al 911 che avrebbe portato suo padre nell'ospedale da cui non sarebbe più uscito.

Riguardo alla condivisione del video, Jack Perry ha spiegato di non averlo fatto prima "a causa delle circostanze. La mattina successiva a quell'incontro è stato il giorno più brutto della mia vita. Ma per un momento, lì con Rick, tutto sembrava okay".

La condivisione del video riportata anche da The Blast è stata l'occasione per Jack Perry di ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini nel momento peggiore della sua vita, parlando anche del suo ritorno in scena nel Game Changer Wrestling atteso per questo venerdì. Un evento che il giovane Perry ha descritto semplicemente così: "Sarà bello essere di nuovo a casa".

Jack Perry aveva rinunciato ad un incontro due giorni dopo la morte del padre: la scomparsa di Luke Perry lo aveva allontanato dal suo lavoro e dalla sua passione. Ma ora sembra che il giovane wrestler sia pronto ad andare avanti con la sua vita.

