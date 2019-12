Luna Nera, ecco la nuova serie tv italiana targata Netflix

Luna Nera è la prima serie tv italiana di genere fantasy targata Netflix, una storia di stregoneria ambientata in Italia che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 31 gennaio.

Luna Nera, la trama

Basata sul romanzo “Le città perdute. Luna nera” scritto da Tiziana Triana, la serie tv racconterà la stregoneria nell’Italia del XVII secolo. La protagonista di questa storia è Ade, levatrice di 16 anni che in seguito alla misteriosa morte di un neonato viene accusata di essere una strega. Costretta ad abbandonare il fratello minore e la città in cui vive, la giovane Ade riesce a trovare rifugio in una comunità di sole donne anch’esse accusate di praticare magia oscura.

“ Il nostro tempo è vicino ” annuncia una delle protagoniste nel trailer, facendo intendere che le donne di questa comunità effettivamente possiedono tali poteri e sono pronte ad usarli con l’arrivo di un’eclissi di luna. Non solo stregoneria ma anche amore nella trama di Luna Nera. La protagonista sarà infatti combattuta tra l’amore per Pietro, figlio del capo dei cacciatori di streghe, e il suo destino all’interno del nuovo gruppo in cui è stata accolta.

Luna Nera diventa così il terzo titolo italiano di Netflix. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con Suburra e Baby, questa volta il colosso dello streaming proverà a replicarne il successo con una serie tv di genere fantasy.

Cast, produzione e location della serie tv

Dal cast alla produzione, passando ovviamente per la trama stessa, vediamo una grande partecipazione femminile. Luna Nera come detto si basa sul romanzo scritto da Tiziana Triana, autrice che ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura. Insieme a lei hanno preso parte allo script anche Francesca Manieri e Laura Paolucci. La prima, in passato, è stata sceneggiatrice di altre importanti produzioni italiane, come Il primo re, la serie tv Il miracolo e la prossima diretta da Luca Guadagnino Who Are Who We Are. Laura Paolucci invece è stata produttrice di successi quali Gomorra - La serie e L’amica geniale. Alla regia si avvicenderanno tre donne: Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi. Nel ruolo della protagonista Ade vedremo Antonia Fotaras, già partecipe della serie tv Il Nome della Rosa, mentre in quello di Pietro ci sarà Giorgio Belli.

Gli episodi della prima stagione sono stati girati in Italia, tra gli studi di Cinecittà, il Parco degli Acquedotti di Roma, Sutri, la Selva del Lamone, il Castello di Montecalvello a Viterbo e il villaggio fantasma di Celleno.

Luna Nera, quando esce

Luna Nera sarà composta da sei episodi - di cui abbiamo un assaggio con il primo trailer - i quali saranno disponibili su Netflix a partire dal 31 gennaio 2020.