L'uomo "misterioso" della De Nardis: "Boldi la faceva seguire"

Dopo le foto, la reazione di Boldi e le precisazioni di Loredana De Nardis, adesso a rompere il silenzio è proprio lui, l'uomo "misterioso" fotografato in compagnia dell'ormai ex compagna dell'attore. Dopo le indiscrezioni di questi ultimi giorni ha deciso di mettere in chiaro alcuni aspetti di questa vicenda che lo riguarda da vicino: "Lui dice che successivamente, il 27 aprile, un amico ha visto Loredana salire sul treno e lui ha capito che stava venendo a Grosseto da me, allora si è messo in macchina per coglierci insieme all’arrivo del treno. Ma mi chiedo come abbia fatto a percorrere 182 chilometri più in fretta di un Frecciabianca, per giunta radunando quattro bodyguard", afferma al Corriere.



Poi parla di quelle persone che avrebbero accompagnato lo stesso attore durante il viaggio: "Quattro gorilla. Mi domando come abbia fatto a farli arrivare a casa sua, poi a uscire da Roma nel traffico del ponte, tutto questo in un’ora e 31 minuti". Poi l'affondo e l'accusa per Boldi: "Loredana era seguita da alcuni investigatori privati. Le foto non sono state scattate per caso. Loredana mi ha fatto setire una telefonata registrata in cui Boldi parlava dei quattro bodyguard e di altre cose". Infine ricorda un episodio che si sarebbe consumato all'interno della sua casa qualche anno fa: "Io posso solo attenermi a quello che dice Loredana, conosco entrambi da 13 anni e negli ultimi tre anni non li ho visti insieme. In particolare, dopo uno spiacevole incidente a casa mia, dopo il quale non ho più invitato Boldi e sul quale non dirò altro".