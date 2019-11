Lutto per Raoul Bova, morta la madre Rosa

Grave lutto per l’attore Raoul Bova che nelle ultime ore ha perso l’amata mamma Rosa: la notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha postato uno scatto che lo ritrae insieme a lei in uno dei tanti momenti di felicità che hanno condiviso.

Bova a la madre Rosa, abbracciati, sorridenti e con dei fiori in mano: questa foto è quella scelta dall’attore per ricordare al meglio la mamma appena scomparsa e alla quale ha dedicato due tenere righe. “Mi piace ricordarti così mammina mia... Risate, abbracci e fiori... ”, ha scritto Roul ricevendo tantissimi messaggi di condoglianze da parte dei follower e di colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Accanto all’attore in questo momento complicato anche la compagna Rocio Munoz Morale, che ha dedicato alla suocera un dolce pensiero social. “ Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere... – ha scritto l’attrice, allegando lo scatto di un cielo rosa pieno di nuvole - . Grazie per essere stata un’ “anima rock” ...come dicevo sempre io ”.

La signora Rosa, originaria di Acerra, si era traferita insieme al marito Giuseppe, calabrese, a Roma: nella Capitale, infatti, è nato Raoul Bova che, prima di diventare uno degli attori più noti e amati del panorama italiano, sembrava dovesse sfondare nel mondo dello sport. A 15 anni, infatti, vinse il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. Poi, però, il destino ha preso un altro corso e Raoul è approdato in televisione e, solo dopo, al cinema.