Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio paparazzati a St. Moritz. I due sono fidanzati?

Un altro scoop messo a segno dalla rinomata rivista di gossip Chi guidata da Alfonso Signorini. E che grande scoop. Nella località alpina di St. Moritz, meta del jet set internazionale, sono stati paparazzati la bellissima attrice rumena Madalina Ghenea in compagnia di un piacente ragazzo. Chi è l'uomo onorato di stare accanto ad una avvenente donna quale la Ghenea? Lui è niente po' po' di meno che Leonardo Del Vecchio, giovante rampollo figlio dell'uomo più ricco d'Italia. Infatti, suo padre è il fondatore della prestigiosa azienda Luxottica, fiore all'occhiello del made in Italy. Del Vecchio è ambitissimo nel mondo dell'alta società milanese, parimenti alla 31enne showigirl rumena, è molto desiderato. Gli obiettivi di Chi hanno "pizzicato" la coppia passeggiare per le strade della cittadina svizzera, divertiti mentre si dedicano a fare uno shopping forsennato all'interno di una delle boutique più lussuose di un noto marchio italiano di moda. Dopo settimane di frequentazione segreta, occultata agli sguardi indiscreti esterni, la coppia ha deciso di apparire insieme senza inibizioni cosicché da rendere pubblica la loro love story.

Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio si concedono un weekend sulla neve a St. Moritz

Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio sono fidanzati? Secondo l'opione tinta di rosa del magazine Chi i due personaggi belli e ammiratissimi, rappresenterebbero una coppia "in love". Al momento entrambi, nonostante l'apparizione in pubblico, non hanno ufficializzato la loro relazione sentimentale né postato scatti di coppia sui loro profili social. Il gossip è scoppiato dopo l'avvistamento della coppia nella magnifica città svizzera di St. Moritz. La Ghenea e Del Vecchio hanno deciso di concedersi un weekend romantico sulla neve e pare che nella serata di venerdì scorso sarebbero atterrati sul suolo della meta vip a bordo di un elicottero privato. Appena giunti nella famosa località sciistica la coppia non avrebbe perso tempo. Subito un invito a casa di amici per una cena intima e il giorno seguente un romantico tete à tete a pranzo presso un locale chic, il Salastrains. A seguire shopping sfrenato nei negozi più alla moda, sperperando cifre folli. Giornate all'insegna del divertimento e dell'ilarità per la bella produttrce dell'est e l'imprenditore, nominato nel 2019 come uno degli uomini più ricchi al mondo secondo l'accreditata rivista Forbes. L'impresa di famiglia ExilorLuxottica è una delle più quotate in borsa, la più grande hoding produttrice di occhiali e lenti a livello modiale, dispondendo di un patrimonio di oltre 20 milioni di dollari. Il padre, Del Vecchio senior, è il re degli occhiali e patron del noto marchio nostrano Luxottica.

Madalina Ghenea ha trovato il classico "buon partito". Ma essendo considerata una delle attrici più belle al mondo ha gia avuto relazioni con uomini importanti in passato. Prima di frequentare Leonardo Del Vecchio era addentro all'ambiente hollywoodiano, e qui ha potuto fare conoscenze altolocate. A contatto con l'elite americana e con questo sfavillante contesto ha potuto incontrare il famoso attore Gerard Butler, con il quale ha intrecciato una relazione sentimentale seria, perdurata a lungo. Nel medesimo ambiente del mondo cinematografico di Hollywood sarebbe nato il flirt con Micheal Fassbender e successivamente la storia con un altro Leonardo, l'attore Di Caprio, da lei però smentita. Negli ultimi tempi Madalina Ghenea è reduce dalla fine del legame con Vito Schnabel. La showigirl rumena ha procreato una figlia, Charlotte, che oggi ha due anni.

Prima della Ghenea, Leonardo Del Vecchio ha avuto una liaison con un'altra avvenente modella, Alessia Tedeschi, di origini abbruzzesi. Ma la storia oggi è ormai conclusa. L'imprenditore milanese in questo momento è completamente rapito dalla bellezza e dal fascino di Madalina Ghenea. Del Vecchio jr. si è laureato in tempi record in Economia aziendale e Management presso l'università Bocconi. Nell'anno 2017 è entrato meritatamente nell'azienda di famiglia scalando in breve i vertici aziendali, acquisendo importanti posizioni apicali. Nel 2019 è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. Attualmnente riveste il ruolo di Head of Retail Italy di Luxottica Group e dirige i settori di Salmoiraghi & Viganò e di Sunglass Hut in Italia. L'attrice rumena e il giovane ereditiero sono legati sentimentalmente già da alcuni mesi, e stando alle parole delle persone a loro più prossime, la loro storia d'amore è basata su un sentimento reale e su propositi seri. Madalina Ghenea ha conquistato il cuore dell'uomo più ambito dalle giovani ragazze del jet set italiano e non solo. Pare che la coppia sia pronta per effettuare l'importante passo della convivenza. Chissà se la patinata relazione d'amore, sognata da molte coetanee della Ghenea, verrà coronata da un matrimonio da favola all'altezza del tenore della famiglia Del Vecchio.