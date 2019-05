Maddalena Corvaglia è sexy sospesa in aria

In occasione dell’appuntamento annuale dedicato ai partner commerciali, Costa Crociere ha presentato la nuova edizione dei Protagonisti del Mare che si è svolta a bordo di Costa Favolosa. Tanti i protagonisti della crociera che ha fatto scalo a Savona, Marsiglia e Barcellona.

Si va, infatti, da Bruno Barbieri fino a Maddalena Corvaglia. In particolare, l’ex velina ha condotto la cerimonia di presentazione che ha vistol’intervento del gruppo di artisti e musicisti spagnoli Music Has No Limits. L’obiettivo? Coinvolgere il pubblico con show di grande impatto scenico, reinventando e mischiando in maniera geniale diverse discipline artistiche e generi musicali.

Così, la stessa Maddalena Corvaglia si è cimentata nei tessuti aerei, la disciplina della danza sospesa in aria e che prende ispirazione dalle arti circensi. Insomma, l’ex velina ha detto addio alla pole dance per alzare ancor più l’asticella e pubblicare una sua inedita performance in cui viene immortalata in una posa alquanto contorta ma estremamente sensuale su Instagram. Beh, che dire, il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Altro che costa favolosa.... #LaMaddiFavolosa!”, “La più brava e bella”, “Che coraggio, sei tutta da invidiare” e “Questo sport ti rende ancora più sexy!”, scrivono alcuni fan.

Insomma, sfidare – o meglio assistere a chi sfida – la forza di gravità è molto emozionante. Tuttavia, in realtà, l’acrobatica aerea è anche l’ideale per riscoprire desiderio e amore per il proprio corpo, grazie a una maggiore consapevolezza dei propri movimenti. Nel complesso, Maddalena ha dato vita a uno spettacolo misto di forza e sensualità mai visto prima.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?