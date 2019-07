Madonna choc su Maluma "Non era previsto ma leccherei ancora i suoi piedi"

Madonna continua a essere una indiscussa regina del pop mondiale, non solo per la sua musica ma anche e soprattutto per il suo modo di essere, spesso sopra le righe e mai banale. Le ultime collaborazioni con Maluma sono diventate rapidamente iconiche e il videoclip di Medellìn è una vera e propria perla per i cultori del genere. Di tutto il video, però, c'è una scena che più di altre ha catturato l'attenzione ed è quella in cui Madonna lecca i piedi del suo partner. Un momento feticistico che ha fatto molto clamore e di cui la cantante è tornata a parlare recentemente in un'intervista a iHertradio.

Lady Ciccone non nasconde il suo apprezzamento per il venticinquenne cantante colombiano con il quale ha avviato una collaborazione di successo. Maluma è uno dei sex symbol del panorama musicale mondiale e Madonna non si è lasciata sfuggire l'occasione per rilasciare qualche dichiarazione piccante su di lui: “ Posso dirvi che lui oltre ad essere bono è anche una bella persona. Lavorare con lui è stato molto bello .” Incalzata dall'intervistatore sulla famosa scena della clip di Medellìn, Madonna non si è tirata indietro: “ Com'era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta. Lui comunque ha dei bellissimi piedi, questo è vero. Onestamente se tornassi indietro li leccherei ancora. Non vi mentirò, in questo caso posso dire davvero che è bello dalla punta dei capelli a quella dei piedi. ”