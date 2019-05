Madonna elimina una stecca dal video dell'Eurovision ed è polemica

Madonna continua ad essere al centro delle polemiche dell'Eurovision Song Contest 2019. Infatti, prima la popstar italo-americana ha fatto esibire i propri ballerini con le bandiere di Israele e Palestina. Ora, invece, si viene a sapere che Madonna avrebbe modificato il video della sua esibizione alla gara canora per eliminare una "stecca" presa durante la performance.

Madonna: la polemica sulla stecca tolta

All'Eurovision Song Contest 2019 la popstar statunitense aveva presentato una versione modificata del suo celebre brano "Like a Prayer". Molti fan hanno fatto un confronto tra l'esibizione andata in onda nella diretta televisiva e il video reso disponibile, successivamente, dall'entourage della cantante. E hanno notato delle "imprecisioni vocali" che, poi, sono magicamente spariti dal video. Anche i media inglesi hanno messo in evidenza in maniera impietosa gli errori della popstar.

Se si considera, poi, che la diretta dell'Eurovision è stata seguita da milioni di telespettatori di tutta Europa e che i video delle varie esibizioni pubblicati sul web sono stati letteralmente migliaia, si può agevolmente capire come sia stato abbastanza facile accorgersi degli errori. D'altra parte la signora Ciccone non è certo nuova a questo tipo di errori vocali. Secondo alcuni commentatori maligni, infatti, da anni la popstar americana non sarebbe all'altezza di sostenere delle esibizioni dal vivo. Per una star internazionale come lei, che calca i palcoscenici di tutto il mondo dall'inizio degli anni ottanta almeno, è certamente un giudizio difficile da accettare. Tanto più che, almeno fino ad oggi, secondo quanto riportato dal Guinness dei Primati e dalla RIAA con 345 milioni di dischi certificati, venduti in tutto il mondo, Madonna è riconosciuta come l'artista femminile che ha venduto di più, nonché quarto artista musicale più venduto in assoluto, dietro i Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson.

