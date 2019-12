Madonna ha già conosciuto i genitori del suo nuovo toy boy

È ufficiale: Madonna ha un nuovo amore. Appena una settimana fa lei, 61 anni, e il ballerino Ahlamalik Williams, 26 anni, sono stati fotografati insieme mentre si abbracciavano sul balcone di un albergo a Miami. A dare la conferma della loro relazione ci hanno pensato i genitori del ragazzo, che hanno rilasciato una lunga intervista sul Mirror.

Laurie, 55 anni, e Drue, 59, entrambi più giovani di Madonna, hanno già conosciuto la pop star lo scorso settembre durante una tappa del tour Madame X a New York. Fin da subito lei ha dimostrato di avere intenzioni molto serie con il figlio. " Ci ha detto che è così innamorata di lui, che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura" . I neo-suoceri sembrano adorare Madonna, sono da sempre suoi fan, e non temono affatto la grande differenza di età: " Sappiamo che c'è un enorme divario di età tra i due, 36 anni. Madonna ha due anni più di me – ha spiegato Drue Williams- . Ma ho detto a mio figlio che l'amore non ha età una volta diventati adulti". Secondo la mamma di lui c’è una possibilità che i due convolino a nozze dopo la fine del tour.

Madonna e Ahlamalik pare si conoscano da quasi cinque anni, quando il ballerino fu selezionato per far parte del suo corpo di ballo. " Pensiamo che Madonna abbia riconosciuto il suo carisma e la sua creatività", hanno affermato i genitori. Oltre a essere un brillante ballerino, Ahlamalik è anche un bravissimo cantautore e condivide con la neo fidanzata una grande passione per la musica. All’epoca del loro primo incontro il ballerino aveva una relazione, che sarebbe finita proprio per gelosia nei confronti della pop star. Dall’epoca sono passate già due tournée. La relazione con Madonna sarebbe iniziata però solo un anno fa e sarebbe diventata in poco tempo piuttosto seria. Ahlamalik ha incontrato i suoi sei figli con cui va d’accordo, tra cui Lourdes che ha solo due anni meno di lui, e persino il suo primo marito Sean Penn.

Ma questa non è la prima volta che la pop star dà il suo cuore a un toy boy. Prima di Ahlamalik Williams ci sono stati il debole modello Jesus Luz, il ballerino Brahim Zaibat, l’olandese Timor Steffens con il quale è stata otto mesi e il modello Aboubakar Soumahoro. Come si legge nella versione aggiornata del libro 'Madonna: An Intimate Biography of an Icon' di J. Randy Taraborrelli, dopo aver concluso la relazione con il regista Guy Ritchie, Madonna era alla ricerca di qualcuno che la facesse divertire senza impegno. Ahlamalik Williams rientra in questi piani? Troppo presto per dirlo.