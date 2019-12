Madonna ha un nuovo giovane amore?

Secondo quanto riportato da Page Six, Madonna avrebbe un fidanzato nuovo di zecca. Si tratterebbe del ballerino 25enne Ahlamalik Williams con cui è stata più volte avvistata a Miami durante il fine settimana. Negli scatti pubblicati dal magazine americano, il giovane abbraccia teneramente la popstar 61enne mentre si trovano all’esterno della loro suite con balcone in un albergo di lusso della città. Williams è stato raffigurato con le braccia intorno alla vita della cantante mentre Madonna sorride felice a quello che potrebbe essere il suo nuovo amore.

Per il momento non ci sono coferme né smentite, solo qualche foto che lascia intendere che tra i due ci sia molto più di una semplice amicizia. Anche la figlia di Madonna, Lourdes, 23 anni, che ha destato scandalo ad Art Basel a Miami per aver partecipato all’orgia simulata di Desigual, era nello stesso albergo. Questa non è la prima volta che la Madonna viene colta dai fotografi insieme al giovane Williams. Lei stessa ha pubblicato su Instagram sia un video dal backstage del suo tour "Madame X" in cui si "struscia maliziosamente" contro di lui mentre sorseggia dello Champagne, sia una foto dei due che salgono insieme su un elicottero.

La stampa non sa cosa pensare, dato che la lista dei presunti nuovi amori che Madonna pescherebbe a piene mani dall'entourage di ballerini che l’accompagnano in tour ha già incluso altri 3 ballerini Brahim Zaibat, Jesus Luz e Timor Steffens e prima di loro l’altrettanto giovane modello Kevin Sampaio, che è anche comparso in un suo videoclip. Che adesso sia il turno di Ahlamalik Williams? Difficile a dirsi e troppo presto per confermarlo, mancando ancora elementi certi, come foto esplicitamente romantiche dei due insieme mentre si scambiano tenere effusioni in pubblico e magari qualche dichiarazione da parte dei due che, per il momento, tacciano nel modo più assoluto, lasciando forse che siano le immagini, rubate dai tabloid, o postate da loro stessi sui social, a parlare.



